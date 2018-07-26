В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Переданный Трампу мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность
Футбольный мяч фирмы adidas, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом. Внимание на это обратило агентство Bloomberg.
Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. Таким образом чип используется в маркетинговых целях.
В adidas не стали комментировать вопрос о том, могла ли российская сторона взломать чип. О наличии уязвимости безопасности у таких устройств также ничего не известно. Помимо этого, неясно, могли ли удалить или заменить чип.
Cудя по фотографиям на сайте Кремля, Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами. Такую расцветку имеет мяч Telstar Мечта, использовавшийся в плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций, "Мечта" действительно оснащена NFC-чипом (как и Telstar 18 — другой официальный мяч ЧМ-2018).
Переданный Трампу мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность, сообщали в Белом доме.
Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.
Во время пресс-конференции Путин вручил Трампу футбольный мяч. Американский лидер преподнес Путину свитер капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина.
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