В посольстве США в Москве обнаружили российскую шпионку – СМИ

Женщина попала под подозрение в 2016 году во время плановой проверки

Американская контрразведка выяснила, что в посольстве США, которые ранее выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ, в Москве более десяти лет работала под прикрытием сотрудница российских спецслужб, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Как выяснилось, гражданку России наняла на работу Секретная служба США. Сотрудница имела доступ к базе данных электронной корреспонденции посольства и внутренним электронным сетям, что предоставило ей доступ к потенциально конфиденциальному материалу, включая секретные графики президента и вице-президента США.

Женщина попала под подозрение в 2016 году во время плановой проверки. Двое следователей регионального отдела службы безопасности при американской миссии обратили внимание, что сотрудница регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ без санкции начальства. Кроме того, несколько дипломатов состояли с ней в электронной переписке, для которой использовали личные аккаунты.

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В январе 2017 года о подозрениях узнали в Секретной службе. Но, как утверждает собеседник The Guardian, в Службе не начали полномасштабного расследования. Шпионке предложили уволиться "по-тихому" спустя полгода, незадолго до массовой высылки американских дипломатов из России.

"Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив (ее)... Ущерб был уже нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба и чтобы убедиться, что она привлекла других сотрудников для предоставления ей большего объема информации", – сказал источник, добавив, что "только интенсивное расследование внешним источником может определить ущерб, который она нанесла".

В ответе на запрос The Guardian Секретная служба США попыталась преуменьшить значение ее роли и сообщила, что при найме иностранных граждан существует риск, что кто-то из них может быть связан с российской разведкой. Именно поэтому на работу берут в основном переводчиков или людей, которые не имеют прямого доступа к деятельности дипмиссии.

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Guardian отмечает, что выявление агента ФСБ может негативно сказаться на имидже Секретной службы, обеспечивающей безопасность американских посольств в разных странах мира.

"Конгресс все время ищет российских хакеров. А вполне возможно, что информация, позволившая атаковать сервер Демократической партии во время выборов 2016 года, шла прямо из посольства", – сказал собеседник газеты.

Британское издание получило в свое распоряжение имя и должность, которую занимала разведчица. В материале Guardian они не упомянуты. Издание указывает, что неоднократно пыталось связаться с женщиной и получить ее комментарий, но ни разу не получило ответ.

Тем временем, россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в агентурной деятельности, уже в предстала перед судом.

Напомним, что Федеральный суд отказался освободить Бутину под залог, во время судебного разбирательства она будет содержаться под стражей.