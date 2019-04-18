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В работе сервисов Google зафиксированы проблемы

Сегодня, 01:49

Проблемы в работе зафиксированы в популярных интернет-ресурсов

Фото: Flickr

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Чаще других о сбоях сообщают жители США, неполадки наблюдаются и у пользователей из Европы.

 Напомним, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

А о том, как в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов, смотрите в видеоролике:

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Источник:

ТАСС

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