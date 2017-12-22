В Рио-де-Жанейро отметили с Санта-Клаусом первый день лета

Вчера, 02:09

Санта-Клаус поздравил жителей Рио-де-Жанейро с приходом лета

фото AFP
фото AFP

Переодетый в костюм Санта-Клауса актер Паолу Моурау принял в четверг, 21 декабря, участие в празднике в честь первого дня лета в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Associated Press.

Мероприятие состоялось на пляже Копакабана, на котором собрались толпы людей ради празднования прихода лета.

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 Из-за жаркой погоды "Санта-Клаус" был вынужден надеть лишь часть рождественского костюма – бороду и шапку.

Ранее сообщалось, что в Европе стартовали забеги Санта Клаусов. Более 7000 человек в красных кафтанах и шапках собрались в воскресенье в центре Мадрида на благотворительном пробеге.

Напомним, шестилетняя харьковчанка Ульяна решила добиваться исполнения своей мечты – поездки к Санта-Клаусу в Лапландию – и стала вместе с мамой готовить по сто порций сырников в неделю. 

Ранее написавшему скептическое письмо Санте ребенку предрекли будущее серийного убийцы.

Также ранее мы писали, что принц Джордж написал трогательное письмо Санта-Клаусу.
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