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В штате Нью-Йорк запретили вейпы

17 сентября, 01:04

Ароматизированные электронные сигареты теперь вне закона

/ Фото: Pixabay

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продаж ароматизированных электронных сигарет.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я объявляю ...указ, который запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и Министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты...", - говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения США анонсировало подготовку к запрету продажи любых ароматических наполнителей для электронных сигарет.

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет американскую власть мотивировали смерти, связанные, по мнению врачей, с вейпингом – вдыханием паров с различными ароматическими добавками. Так, по официальной информации, всего в США на сегодня зафиксировано 6 смертей и свыше 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вероятнее всего вызванных курением электронных сигарет.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

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США запрет губернатор Нью-Йорк штат электронная сигарета вейп

Источник: Сегодня

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