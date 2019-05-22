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В Сирии могли снова применить химоружие – Госдеп США

22 мая, 02:16

Соединенные Штаты продолжают следить за военными операциями режима Асада

Фото: AFP

Сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии19 мая. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за военными операциями режима сирийского президента Башара Асада на северо-западе Сирии, включая признаки любого нового применения химического оружия режимом. К сожалению, мы по-прежнему фиксируем признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет применение химического оружия, включая предполагаемую атаку с использованием хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года", — утверждала дипломат.

"Мы повторяем наше предупреждение о том, что, если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно", — сказала Ортэгус. По ее версии, "предполагаемая атака нарушает перемирие" в Сирии. "Нападения режима на общины на северо-западе Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, с которым президент США Дональд Трамп впервые выступил в сентябре 2018 года, о том, что нападение в зоне деэскалации „Идлиб" будет безрассудной эскалацией, которая угрожает дестабилизировать регион", — считает представитель внешнеполитического ведомства.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, химическое оружие, произошел 4 апреля 2017 года. США и их союзники обвинили Дамаск в проведении химической атаки. В ночь на 7 апреля 2017 года ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Эш-Шайрат в провинции Хомс.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски".

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

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Тег Сирия, США, асад, химоружие, Госдеп США

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ТАСС

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