В США 17 генпрокуроров встали на защиту расследования российского вмешательства

Генеральные прокуроры 17 американских штатов и столичного округа Колумбия направили исполняющему обязанности главы Минюста США Мэтью Уитэкеру письмо с призывом взять самоотвод от расследования попыток российского вмешательства в выборы президента страны. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд.

Как следует из документа, Андервуд вошла в "коалицию 18 генпрокуроров".

"Жизненно важно, чтобы расследование спецпрокурора (Роберта Мюллера) продолжалось без каких-либо признаков вмешательства или предвзятости", - подчеркнула она.

Как указала генпрокурор, "в связи с этим и. о. генпрокурора Уитэкер, очевидно, обязан отстраниться от выполнения каких-либо обязанностей в расследовании".

По словам Андервуд, это необходимо, чтобы "общественность верила в беспристрастность расследования, и для обеспечения фундаментальной независимости министерства юстиции".

Как говорится в заявлении, письмо подписано генпрокурорами штатов Массачусетс, Нью-Йорк, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и федерального округа Колумбия. В указанных штатах и округе генпрокуроры являются сторонниками Демократической партии. В большинстве американских штатов данная должность является выборной. В обязанности генерального прокурора помимо функций, связанных с поддержанием правопорядка, входит предоставление рекомендаций по юридическим вопросам властям штатов.

Ранее генеральные прокуроры из числа сторонников партии демократов не раз подавали коллективные судебные иски против представителей республиканской администрации президента Дональда Трампа. В частности, в 2017 году многие из них пытались оспорить в суде указы американского лидера, касающиеся ужесточения им иммиграционной политики.

Газета The Washington Post сообщила в четверг со ссылкой на представителей ближайшего окружения Уитэкера, что он не намерен брать самоотвод в том, что касается расследования Мюллера. В среду ряд законодателей, в том числе лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер, призвали его отстраниться от данного разбирательства, как сделал отправленный Трампом в отставку министр юстиции Джефф Сешнс.

Президент США неоднократно публично критиковал Сешнса в последние несколько месяцев. Главная причина резкого недовольства Трампа заключалась в том, что Сешнс принял решение о проведении независимого расследования относительно приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году. Возглавил это разбирательство в мае минувшего года Мюллер, в прошлом являвшийся директором ФБР США.

Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.