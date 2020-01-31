В США арестованный за хранение марихуаны закурил косяк прямо в суде: видео

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В штате Теннеси мужчина прямо в суде закурил марихуану, выразив тем самым несогласие с запретом ее употребления, передает CNN.

20-летнего жителя Теннесси Спенсера Бостона судили по делу о хранении марихуаны. Парень попытался доказать судье, что марихуану необходимо легализовать.

При этом он решил на практике продемонстрировать ее курение: вытащил из кармана скрученную в сигарету травку, поджег ее спичками и закурил прямо в зале заседаний. Он сделал несколько затяжек, прежде чем сотрудник полиции к нему подбежал. Парень также успел выкрикнуть: "Люди заслуживают лучшего".

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Напомним, ранее в США предложили узаконить марихуану на всей территории страны. Так, сенатор от штата Орегон Рон Уайден, представивший законопроект, заявил, что "федеральный запрет на марихуану – неправильный".

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А в 2018 году в США арестовали украинку, которая хранила в доме 130 кг марихуаны. Американские правоохранители инкриминировали ей незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность. Также ошеломила общая стоимость наркотиков, которые у нее изъяли.

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