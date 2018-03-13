В США автобус с детьми упал в овраг, есть погибший и многочисленные раненые

Автобус, перевозивший учеников старших классов, упал в овраг возле дороги в штате Алабама – в результате погиб один человек, десятки других ранены.

Об этом сообщило информагентство Reuters.

"По меньшей мере один человек погиб и многие получили ранения, когда автобус, который перевозил учащихся старшей школы, упал в овраг возле автомагистрали федерального значения в округе Болдуин, штат Алабама", – сообщил местный шериф.

Jesus Tejeda/Facebook

Это был один из двух автобусов, который перевозил учащихся из штата Флорида в Хьюстон, штат Техас. По продолжительности этот путь занимает 12-15 часов. Алабама расположена приблизительно на полпути этого маршрута.

Как уточнили в офисе шерифа, автобус с детьми упал в овраг глубиной 9-12 метров.