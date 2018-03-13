В США автобус с детьми упал в овраг, есть погибший и многочисленные раненые

Сегодня, 21:16

Пострадавшие пассажиры госпитализированы в местные больницы вертолетом и каретами скорой помощи

Jesus Tejeda/Facebook
Jesus Tejeda/Facebook

Автобус, перевозивший учеников старших классов, упал в овраг возле дороги в штате Алабама – в результате погиб один человек, десятки других ранены.

Об этом сообщило информагентство Reuters.

"По меньшей мере один человек погиб и многие получили ранения, когда автобус, который перевозил учащихся старшей школы, упал в овраг возле автомагистрали федерального значения в округе Болдуин, штат Алабама", – сообщил местный шериф.

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Jesus Tejeda/Facebook

Это был один из двух автобусов, который перевозил учащихся из штата Флорида в Хьюстон, штат Техас. По продолжительности этот путь занимает 12-15 часов. Алабама расположена приблизительно на полпути этого маршрута.

Как уточнили в офисе шерифа, автобус с детьми упал в овраг глубиной 9-12 метров.

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Пострадавшие пассажиры госпитализированы в местные больницы вертолетом и каретами скорой помощи. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. В то же время местные СМИ сообщили цифры от 12 до 20 человек.

ДТП произошло приблизительно в 5:30 утра. Причину катастрофы устанавливает расследование местного органа юстиции штата Алабама, США.

Ранее в Азербайджане 19 школьников пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем. Все дети, находящиеся в микроавтобусе, 2003 года рождения. Они ехали на выпускные экзамены. 14 пострадавших сразу были помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. 

А в Перуанских Андах автобус перевернулся и упал с высоты в 120 метров в ущелье. Погибли не менее 10 человек, 20 пассажиров тяжело ранены.
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