В США Байден ищет кандидата на пост вице-президента

Претендент на пост президента США Джо Байден, которого поддержала бывший госсекретарь США, кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, официально озвучил состав комитета по подбору кандидата на пост вице-президента.
Об этом информирует Национальное общественное радио США.
В его состав вошли экс-сенатор от штата Коннектикут Крис Додд, представитель штата Делавэр в Конгрессе США Лиза Блант Рочестер, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и экс-помощница вице-президента Синтия Хоган.
Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Он предлагал рассмотреть кандидатуру сенатора от Калифорнии Камалы Харрис.
Сама Харрис ранее сказал, что для нее "будет честью служить вместе с Джо (Байденом – Ред.)".
Но, по информации СМИ, главным кандидатом на пост вице-президента будет сенатор Элизабет Уоррен. Она участвовала в американской президентской гонке, но сняла кандидатуру.
Еще один вероятный кандидат – экс-претендент на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс.
Среди возможных кандидатов также упоминаются сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.
Уже неделю почти все опросы показывают, что Джо Байден опережает Дональда Трампа в среднем на 8%.
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