В США безработица выросла до рекордного уровня 80-летней давности

Более высокий показатель безработицы зафиксировали только в 1933 году

В США, где от коронавируса уже умерло более 77 тысяч людей, уровень за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.

Издание сообщает, что ежемесячные данные о безработице в США доступны только с 1948 года. Ранее министерство труда публиковало ежегодную статистику.

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А вот по информации американского бюро экономических исследований, в мае-июле 1940-го уровень безработицы в США составлял 14-15%. Еще более высокий показатель фиксировали в 1933-м — 25,6%. Безработицу 25,5% в США зафиксировали в августе 1932-го.

Таким образом, в США нынешний уровень безработицы, самый высокий со времен Великой депрессии, отмечает издание.

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Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель — с 15 марта по 2 мая — превысило 33 млн.

С 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. А с 19 по 25 апреля было 3,84 млн таких обращений.

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Хотя обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.

Напомним, что ранее появилась информация, что в Соединенных Штатах Америки граждане, которые переболели COVID-19, не смогут поступить на военную службу.

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