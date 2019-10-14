В США два парня были арестованы за попытку напоить пивом аллигатора

/ Фото: Pixabay

Два жителя американского штата Флорида были арестованы после того, как поймали небольшого аллигатора и попытались угостить его пивом, сообщает журнал NewsWeek.

Инцидент произошел в городке Палм-Сити, расположенном в устье реки Сент-Луси. Двое мужчин – 22-летний Ной Осборн и 27-летний Тимоти Кепке – как они позднее признались полиции, увидели крокодила на обочине дороге и поймали его голыми руками. Затем один из них начал провоцировать рептилию, размахивая рукой, а когда аллигатор разинул пасть, попытался залить туда пиво. Весь инцидент был запечатлен на видео.

Крокодилу напиток не понравился, и он стал вести себя еще более агрессивно, после чего мужчины, по их словам, отпустили животное. Чего именно они пытались добиться своими действиями, объяснить стражам порядка они так и не смогли. При этом заверили, что сами они не были сильно пьяны и выпили "лишь пару бутылок".

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Хотя в результате происшествия никто не пострадал, мужчины были арестованы и в тот же день выпущены под залог в 5 тыс. и 2,5 тыс. долларов соответственно. Дело в том, что попытки поймать аллигатора во Флориде караются законом.

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"Никто не имеет права умышленно убивать, наносить увечья, завладевать или иным образом ловить аллигатора или другого представителя отряда крокодилов", — гласит местное законодательство.

Как отмечает издание, в большинстве случаев именно люди представляют для аллигаторов большую опасность, а не наоборот. Эти животные предпочитают не контактировать с человеком, а случаи их нападений достаточно редки.

Ранее новости "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор.

Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Смотрите видео: женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором

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