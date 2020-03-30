В США эпидемия коронавируса может продлиться несколько месяцев – эпидемиолог

«Сегодня» взяли интервью у одного из ведущих специалистов мира

Эпидемия коронавируса в Соединенных Штатахможет продлится еще несколько месяцев. Такой неутешительный прогноз эксклюзивно для "Сегодня" дал один из ведущих специалистов мира по эпидемиологии – врач Борис Люшняк. Он – этнический украинец, в свое время исполнял обязанности главного врача США. Сейчас именно в Америке наибольшее количество инфицированных – более 140 тыс. человек. "Сегодня" узнавали – как живут в США в условиях опасности.

Выглядывая из окон, жители Нью-Йорка аплодируют медикам. Тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом.

В городе ситуация едва ли не худшая в США. Здесь инфицировано уже почти 60 тысяч людей. Это треть от всего количества заболеваний в Соединенных Штатах. Украинка Лидия Плишка четыре года живет в Нью-Йорке. Признается: так страшно ей еще не было, и размышляет над тем, чтобы выехать из города.

"Мне все таки кажется, что люди начинают понимать, что дело серьезное и стараются не выходить на улицу. По моим ощущениям, сейчас очень... не хочу говорить опасно, чтобы не нагнетать обстановку, но очень тревожно", – говорит жительница Нью-Йорка Лидия Плишка.

Во всегда оживленном Нью-Йорке будто остановилось время. Пустые улицы, парки и вокзалы.

Похожая ситуация и в Вашингтоне. У Белого дома, где всегда толпятся туристы, сейчас безлюдно. Андре Стедовит всю жизнь прожил в Вашингтоне. Говорит: таким город давно не видел.

"Я помню теракт 11 сентября 2001 года. Тогда атмосфера была похожая, впрочем, люди понимали, что все закончилось. Настолько долго Вашингтон никогда не был в депрессии", – говорит житель Вашингтона Андре Стедовит.

Закрыты рестораны, магазины одежды и обуви, ювелирные и мебельные магазины.

Местные бизнесмены свои магазины закрывают, и видно, что надолго. В центре Вашингтона витрины и двери – просто забиты досками.

"Люди боятся погромов и мародерства, если карантин затянется надолго", – объясняет житель Вашингтона Иан Мелдек. В тренде Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности

Неутешительный прогноз дает и медик Борис Люшняк. Этнический украинец исполнял обязанности главного врача США. Руководил группой по подготовке к пандемии в США, в 2008 году предупреждал мир об эпидемии свиного гриппа. В эксклюзивном интервью "Сегодня" Люшняк прогнозирует: ситуация с коронавирусом в США стабилизируется не ранее, чем через несколько месяцев.

"У нас проблемы с диагностикой. Проблема в том, что мы не имели достаточное количество этих препаратов, чтобы начинать важную работу по правильной диагностике коронавируса", – говорит Борис Люшняк.

Борис Люшняк рассказывает, что проблемы в США похожи на те, что и в Украине. Не хватает масок, медперсонала и оборудования. А вот ожидать появления вакцины в ближайшее время не стоит.

"Относительно, скажем вакцины, иммунизации против коронавируса – такая иммунизация не будет готова через месяц. Вакцина будет готова, возможно, в течении года, до 18 месяцев", – говорит Борис Люшняк.

Поэтому медик призывает всех следовать рекомендациям ВОЗ – держать дистанцию ​​с людьми в два метра, мыть руки и постоянно дезинфицировать вещи. Даже если человек чувствует себя здоровым. Потому что только так можно спасти не только себя, но и окружающих.

"Медики и ученые предупреждают, что борьба будет затяжной и потребует солидарности всех жителей нашего земного шара", – подчеркивает Борис Люшняк.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что США начинают тестировать лекарство от коронавируса.

А тем временем, пока мир ждет нового лекарства, в ВОЗ, как сообщали "Сегодня", рекомендовали при лечении от коронавируса заменять жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты парацетамолом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама