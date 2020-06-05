В США хакеры атаковали университет, где создают вакцину от коронавируса

Об инциденте было доложено правоохранительным органам и экспертам по безопасности

Хакерская атака была совершена на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявило со ссылкой на заявление представителей этого исследовательского центра.

Атака была совершена на текущей неделе. Об инциденте было доложено правоохранительным органам и экспертам по безопасности. Ведется расследование его обстоятельств, а также установление возможного ущерба университету. В настоящий момент, по словам представителей университета, следователи из соображений безопасности не раскрывают дополнительных подробностей о совершенной атаке.

Калифорнийский университет в Сан-Франциско является одним из ведущих в США в деле создания тестов на наличие антител к новому коронавирусу, а также в разработке и проведении клинических испытаний лекарства от вызываемого им заболевания COVID-19. Так, на его базе проходили тестирования противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

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