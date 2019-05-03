В США ищут способ обеспечить оппозицию Венесуэлы

Обсуждения касаются выплат разным людям, в том числе сотрудникам правительства и военным

Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы финансовой поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.Об сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Они пытаются выяснить, как помочь временному правительству в выплате зарплат и подобных вещах, чтобы можно было заявить: "Мы функционирующее правительство", – сказал CNN старший помощник республиканцев на Капитолийском холме.

По его словам, обсуждения касаются выплат разным людям, в том числе сотрудникам правительства и военным. По мнению источников телеканала и опрошенных экспертов, США вряд ли будут пытаться доставить деньги в Венесуэлу напрямую, учитывая местную систему ПВО. Они предположили, что средства могут быть направлены в соседнюю с Венесуэлой страну, такую как Колумбия, а позже переправлены в Каракас.

Экс-чиновник американского казначейства Майкл Добсон предположил, что министерство финансов США может ослабить санкции в отношении государственных компаний Венесуэлы, тем самым направив средства Гуайдо.

Как заявил телеканалу один высокопоставленный чиновник администрации президента, особенно важно помочь лидеру оппозиции сейчас, когда поддержка главы Венесуэлы Николаса Мадуро начинает ослабевать.

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов.

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

































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