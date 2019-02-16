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В США из ледового плена спасли белоголового орлана: появилось видео

Сегодня, 08:46

Птицу, которая считается одним из национальных символов, нашли на берегу озера прохожие

В США из ледового плена спасли белоголового орлана: появилось видео США Птицу, которая считается одним из национальных символов, нашли на берегу озера прохожие

В Соединенных Штатах спасли из ледового плена белоголового орлана. Птицу, которая считается одним из национальных символов, нашли на берегу озера прохожие. На хвост намерз 20-ти сантиметровый кусок льда. Орлан пытался взлететь и не мог. Спасать хищника самостоятельно прохожие не решились. Обратились к волонтерам. А уже те забрали птицу в приют. Лед на хвосте растопили горячей водой. Орлан провел в приюте еще 9 дней: столько длилась реабилитация. После этого его выпустили на свободу.

Ранее мы писали, что национальная птица США застряла в канализации посреди дороги.

Также сообщалось, что в Одесской области спасли птицу с рубиновыми глазами.

Напомним, в 1787 году белоголовый орлан был официально признан национальной птицей США. Его изображения появились на лицевой стороне Большой печати, президентском штандарте и денежных знаках – на купюре в один доллар и 25-центовой монете.

 

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Тег США, птица, орлан

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