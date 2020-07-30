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В США из-за коронавируса умерло более 150 тысяч людей

30 июля, 01:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Заражены в общей сложности 4 396 030 человек

Более 150 тысяч человек умерло в Соединенных Штатах Америки от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

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Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, – пишет ТАСС.

В Соединенных Штатах насчитывается 150 034 жертвы коронавирусной инфекции. Заражены в общей сложности 4 396 030 человек.

В ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение вируса. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. Из-за этого власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

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Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран.

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Добавим, что в США информацию о коронавирусе будет анализировать суперкомпьютер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертва коронавирус

Источник: ТАСС

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