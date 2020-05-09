В США из-за коронавируса уволили больше работников, чем за предыдущие 30 лет

Количество работников в ресторанах США, где переболевших COVID-19 не будут брать в армию, сократилось на 5,5 млн в апреле и почти на 500 тысяч — в марте 2020. Это больше, чем было потеряно рабочих мест за предыдущие 30 лет.

Об этом заявила Национальная ассоциация ресторанов страны.

"Всего лишь три месяца назад более 12 млн человек состояли в штате заведений общественного питания, но сейчас свыше 6 млн из них оказались без работы дома. И это число растет", — заявил представитель ассоциации Шон Кеннеди. Он рекомендовал Конгрессу США предоставить работникам американских ресторанов и кафе адресную финансовую поддержку на время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса.

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Сокращение рабочих мест в ресторанах США втрое больше, чем в любой другой отрасли экономики страны.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7%. 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель превысило 33 млн. Более высокий показатель безработицы зафиксировали только в 1933 году.

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