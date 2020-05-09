Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. США

В США из-за коронавируса уволили больше работников, чем за предыдущие 30 лет

9 мая, 01:27

Елена Кузьмич

Уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7%.

Количество работников в ресторанах США, где переболевших COVID-19 не будут брать в армию, сократилось на 5,5 млн в апреле и почти на 500 тысяч — в марте 2020. Это больше, чем было потеряно рабочих мест за предыдущие 30 лет.

Об этом заявила Национальная ассоциация ресторанов страны.

"Всего лишь три месяца назад более 12 млн человек состояли в штате заведений общественного питания, но сейчас свыше 6 млн из них оказались без работы дома. И это число растет", — заявил представитель ассоциации Шон Кеннеди. Он рекомендовал Конгрессу США предоставить работникам американских ресторанов и кафе адресную финансовую поддержку на время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса.

Реклама

В тренде
В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Сокращение рабочих мест в ресторанах США втрое больше, чем в любой другой отрасли экономики страны.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7%. 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель превысило 33 млн. Более высокий показатель безработицы зафиксировали только в 1933 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США рестораны безработица коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фотоШоу-бизнес
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видео
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видеоСША
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗ
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗСША
Газовые маневры: достроит ли Россия
Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2"Россия
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с ПомпеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...