В США легкий самолет рухнул на крышу частного дома

Авиакатастрофа произошла недалеко от Нью-Йорка

В США маленький планерный самолет закончил свое путешествие в крыше жилого дома. Это произошло в небольшом городке Данбери, в 50 километрах от Нью-Йорка.

Пилот не справился с управлением и воздушное судно просто врезалась в кровлю. В этот момент в здании находилась женщина. Впрочем, она не пострадала – отделалась только синяками и царапинами. Выжить удалось и пилоту. Его с травмами забрали на осмотр в госпиталь.

Напомним, не так давно в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики разбился легкий самолет марки Cessna. На борту воздушного судна находились два человека, они оба погибли.

Кроме того, ранее в Мексике разбился еще один самолет. Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров.

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