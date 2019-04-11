Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США миллионер пытался обмануть магазин

Сегодня, 02:23

Убытки магазин оценил в несколько сотен долларов

В США миллионер пытался обмануть магазин США Убытки магазин оценил в несколько сотен долларов

Американского миллионера поймали на мошенничестве. Пятидесяти восьми летний владелец элитной недвижимости приобрел в магазине кофеварку и другую кухонную утварь. А потом подменив товар в коробках на более дешевый, пытался его вернуть и получить назад свои деньги. Афера не удалась, и мужчину арестовали. Убытки магазин оценил в несколько сотен долларов. Сам задержанный недавно купил имение за восемь млн долларов.

Напомним, 1120 украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен, полученный в 2018 году.

По данным ГФС, миллионеры уплатят налог почти 88 млн гривен и военный сбор в сумме 10 млн гривен.

"По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% – получение других облагаемых налогами доходов и 20% – от сдачи имущества в аренду (субаренду)", – сказано в сообщении ГФС.

В целом украинцы подали около 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Общий задекларированный доход составил 13,5 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен (+38%) больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Также мы писали, что вдова миллионера осталась ни с чем после 42 лет брака.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег видео, США, миллионер

Вы сейчас просматриваете новость " В США миллионер пытался обмануть магазин". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине подсчитали миллионеров

22 марта, 14:15

Больше всего миллионеров – в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях

Требовали 9 млн евро в криптовалюте: в Норвегии полгода не могут найти похищенную жену миллионера

6 марта, 23:34

Полиция не рассчитывает найти женщину живой

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

13 февраля, 08:28

Мужчина несколько дней подряд одаривал бывших односельчан

В Запорожской области подсчитали официальных миллионеров

1 февраля, 16:51

ГФС начитала в Запорожской области более сотни миллионеров

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

Смешко не собирается поддерживать Порошенко во втором туре

Как стирать пуховик в стиральной машине

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Рюгу

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Решающий голос: Франция выступит против "Северного потока-2"

Яркая жена Максима Коваля

11 продуктов, которые приводят к онкологии
Загрузка...

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Вчера, 07:19

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

9 апреля, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Соболев и Семенченко объявили о выходе из партии "Самопомич"