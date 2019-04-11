В США миллионер пытался обмануть магазин
Убытки магазин оценил в несколько сотен долларов
Американского миллионера поймали на мошенничестве. Пятидесяти восьми летний владелец элитной недвижимости приобрел в магазине кофеварку и другую кухонную утварь. А потом подменив товар в коробках на более дешевый, пытался его вернуть и получить назад свои деньги. Афера не удалась, и мужчину арестовали. Убытки магазин оценил в несколько сотен долларов. Сам задержанный недавно купил имение за восемь млн долларов.
Напомним, 1120 украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен, полученный в 2018 году.
По данным ГФС, миллионеры уплатят налог почти 88 млн гривен и военный сбор в сумме 10 млн гривен.
"По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% – получение других облагаемых налогами доходов и 20% – от сдачи имущества в аренду (субаренду)", – сказано в сообщении ГФС.
В целом украинцы подали около 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Общий задекларированный доход составил 13,5 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен (+38%) больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Также мы писали, что вдова миллионера осталась ни с чем после 42 лет брака.
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