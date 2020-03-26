В США мужчина готовил теракт из-за карантина

Мужчина, предположительно готовивший террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса, был ликвидирован в США. Соответствующие данные приводит телеканал Fox4.

По его информации, агент ФБР после неудавшейся попытки задержания смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон (штат Техас – Ред), открывшего стрельбу. Согласно данным представителей ФБР, которые приводит телеканал, мужчина, "недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию", предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. Телеканал подчеркивает, что мужчина к моменту проведения спецоперации уже приступил к сбору материалов для производства самодельного взрывного устройства.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.

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