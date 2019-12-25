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В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице, поздравляя прохожих с Рождеством

25 декабря, 10:39

Потом мужчина сел в кофейне и дождался приезда копов

В США произошло настоящее рождественское приключение: мужчина с белой бородой, похожий на Санта Клауса, ограбил банк Академия в Колорадо-Спрингс, и разбросал деньги по улице, чтобы поздравить с праздником прохожих. О таким сообщает BBC.

Как рассказывают в полиции, бородатый мужчина ограбил банк за два дня до Рождества, воспользовавшись обеденным перерывом. А выйдя из здания, он бросил деньги в воздух и с энтузиазмом пожелал прохожим счастливого Рождества.

"Он просто вышел из банка и начал повсюду разбрасывать деньги из сумки", – рассказал копам свидетель преступления Дион Паскаль.

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Скрываться от полицейский добрый грабитель тоже не стал: как говорят очевидцы, закончив швыряться деньгами, он просто пошел в ближайшую кофейню, сел там за столик, и дождался приезда копов, которые его и арестовали.

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Также в полиции сообщили, что прохожие от неожиданного богатства отказались: они собрали деньги, разбросанные по улице, и отнесли их обратно в банк. Видимо, сказалась праздничная атмосфера, царящая в городе, предполагают в полиции.

Напомним, ранее мы писали, как в США полиция задержала вора-неудачника: он пытался ограбить ресторан, забравшись в него по вентиляции, но застрял. Прибывшим стражам порядка пришлось вызвать пожарных, чтобы те помогли достать его из трубы.

А не так давно к 30 годам тюрьмы приговорили американца, который незаметно ограбил банк, но "погорел" на соцсетях: он публиковал фото с пачками долларов в руках и на полу. Как позже оказалось, деньги он выносил понемножку, из банка, где работал:

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США банки ограбление

Источник: Сегодня

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