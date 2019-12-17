Ограбил банк незаметно, но "спалился" в соцсетях: в США арестовали начинающего рэпера

Ограбил банк и "погорел" на соцсетях. Пачки долларов в руках и на полу – такие фотографии в интернет выкладывал 29-летний Арланда из США. По снимкам мужчину и выследили. Оказалось, что наличность он набрал в банке, где работал. Выносил понемногу, в течение нескольких месяцев. В общем, он обманул финучреждение на 88 тысяч долларов. Украденные "зеленые" появлялись даже в клипе Арланда, который хотел быть популярным рэп-исполнителем. Теперь вместо музыкальной карьеры его ждет заключение до 30 лет, а также 1 миллион долларов штрафа.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе. Канализационная труба послужила связующим звеном между тоннелями, вырытыми из соседнего здания и в хранилище банка.

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А еще мы сообщали о том, как в Харьковской области взорвали и обчистили банкомат. Выяснилось, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Также они украли четыре кассеты с деньгами.

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Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

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