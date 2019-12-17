Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Ограбил банк незаметно, но "спалился" в соцсетях: в США арестовали начинающего рэпера

17 декабря, 22:44

Мужчина выносил наличность понемногу, в течение многих месяцев

Ограбил банк и "погорел" на соцсетях. Пачки долларов в руках и на полу – такие фотографии в интернет выкладывал 29-летний Арланда из США. По снимкам мужчину и выследили. Оказалось, что наличность он набрал в банке, где работал. Выносил понемногу, в течение нескольких месяцев. В общем, он обманул финучреждение на 88 тысяч долларов. Украденные "зеленые" появлялись даже в клипе Арланда, который хотел быть популярным рэп-исполнителем. Теперь вместо музыкальной карьеры его ждет заключение до 30 лет, а также 1 миллион долларов штрафа.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе. Канализационная труба послужила связующим звеном между тоннелями, вырытыми из соседнего здания и в хранилище банка.

Реклама

А еще мы сообщали о том, как в Харьковской области взорвали и обчистили банкомат. Выяснилось, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Также они украли четыре кассеты с деньгами.

В тренде
Джонсон изменил законопроект о Brexit: подробности
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США ограбление соцсети рэпер

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото
Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фотоFun
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видеоFun
У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудников
У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудниковСША
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...