В США мужчина захватил заложников в жилом доме: есть погибшие

Полицейским удалось спасти двух детей из захваченного дома

Фото: Pixabay

В США мужчина захватил заложников в жилом доме: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8f7/ae5/5c68f7ae5d2c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8f7/ae5/5c68f7ae5d2c6.jpg 2019-02-17T07:57:00+02:00 США Полицейским удалось спасти двух детей из захваченного дома

В городе Клинтон в американском штате Миссисипи неизвестный взял в заложники нескольких человек в жилом доме и застрелил четверо из них. Об это сообщают представители местных властей.

Полицейским удалось освободить двух детей, которые также находились в доме. Подозреваемого уже задержали, но его личность не разглашается. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.

Ранее мы писали о том, что противостояние с вооруженным мужчиной, взявшим в заложники четверых детей в городе Орландо американского штата Флорида, закончилось гибелью пяти человек.

Напомним, ранее в США школьники выступили против насилия: подростки вместе с родителями устроили митинг на улицах городов Флориды и в Чикаго с плакатами "Никогда снова" и "Защитите нас". Среди участников митинга были и дети с родителями, выжившие после стрельбы в школе Флориды.

Сейчас в США – самый высокий в мире показатель вооруженности населения: 89 стволов на 100 человек. А 40% винтовок и пистолетов продают не убедившись в адекватности людей.

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