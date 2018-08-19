В США наказали чиновницу за портрет Путина в Капитолии

В штате Колорадо советница законодателя-демократа Кейти Марч была наказана за то, что помогла разместить фотографию президента России Владимира Путина в здании Капитолия в Денвере.

В ее отношении применены дисциплинарные меры. В частности, она лишена права свободного прохода в Капитолий.

Напомним, что портрет Путина был установлен возле места, которое изначально предназначалось для размещения портрета Дональда Трампа.

Ранее предполагалось, что инцидент является делом рук неизвестных пранкеров.

По данным сенатор штата Колорадо Стив Фенберг, эту оплошность быстро устранили работники Капитолия.

Как сообщалось, в Украинском институте Америки в Нью-Йорке открылась выставка "Пять элементов войны", в рамках которой выставлен двухметровый портрет президента России Владимира Путина, выполненный из гильз.

Ранее посетитель парикмахерского салона принес с собой портрет российского президента и попросил выбрить себе такой же рисунок на затылке.

Также Путин попал на обложку европейской версии еженедельного журнала Time с царской короной на голове.