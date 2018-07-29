Рядом с Обамой и Бушем: в Капитолии вместо Трампа неожиданно появился Путин (фото)

Сегодня, 09:13

Неизвестные пранкеры разместили портрет российского лидера на месте Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

В американском Капитолии в месте президентской галереи по неизвестной причине оказался портрет президента РФ Владимира Путина, вместо изображения нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это якобы дело рук неизвестных пранкеров, которые, как считает американский сайт, и поставили Путина вместо Трампа.

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Фото: twitter.com/SteveFenberg

На фото можно увидеть, что портрет российского лидера стоит на подставке у стены, на которой висят фото экс-президентов, в частности Путин разместился рядом с Бараком Обамой и Джорджем Бушем.

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В СNN отмечают, что Трампа там все еще не разместили потому, что еще не закончился сбор денег, необходимых на написание его портрета, а это около 10 тысяч долларов. Его место оставалось пустым, но не долго, там неожиданно появился его российский коллега.

Сенатор штата Колорадо Стив Фенберг написал в соцсети, что эту оплошность быстро устранили работники Капитолия.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин заявил, что пригласил Трампа в Москву, и что и он, и Трамп готовы к дальнейшим саммитам при подходящих условиях.

В то же время, как сообщалось, сам Трамп с этим не спешит, утверждая, что встречаться с Путиным стоит только после окончания расследований о российском вмешательстве в выборы в США. Президент США отложил встречу с Путиным.
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