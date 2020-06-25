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В США назвали главную внутреннюю проблему

25 июня, 05:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Долгое время угрозу представлял терроризм со стороны радикальных исламистов

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей считает, что серьезную опасность для внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки представляют так называемые внутренние экстремисты, радикализация которых проходит в интернете.

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Об этом сообщает телеканал Fox News Channel.

Ранее наибольшую угрозу безопасности США "долгое время представлял терроризм со стороны радикальных исламистов".

"Наибольшую террористическую угрозу здесь, на территории США, в нашей стране, представляет то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом", — указал Рей. По его словам, речь идет об экстремистах, которые чаще действуют в одиночку, не придерживаются единой идеологии и не тратят много времени на подготовку атаки.

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"Обычно они проходят процесс радикализации в интернете и наносят удары в наименее защищенных местах — школах, торговых центрах. Они выбирают самые простые мишени и пользуются оружием, которое легко достать", — указал директор ФБР. По его словам, "отследить таких террористов и предотвратить их атаки намного сложнее".

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Ранее сообщалось, что Facebook в первом квартале 2020 удалила более 14 млн опасных публикаций из-за экстремизма.

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США ФБР угроза экстремизм

Источник: ТАСС

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