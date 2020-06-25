В США назвали главную внутреннюю проблему

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей считает, что серьезную опасность для внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки представляют так называемые внутренние экстремисты, радикализация которых проходит в интернете.

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Об этом сообщает телеканал Fox News Channel.

Ранее наибольшую угрозу безопасности США "долгое время представлял терроризм со стороны радикальных исламистов".

"Наибольшую террористическую угрозу здесь, на территории США, в нашей стране, представляет то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом", — указал Рей. По его словам, речь идет об экстремистах, которые чаще действуют в одиночку, не придерживаются единой идеологии и не тратят много времени на подготовку атаки.

"Обычно они проходят процесс радикализации в интернете и наносят удары в наименее защищенных местах — школах, торговых центрах. Они выбирают самые простые мишени и пользуются оружием, которое легко достать", — указал директор ФБР. По его словам, "отследить таких террористов и предотвратить их атаки намного сложнее".

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Ранее сообщалось, что Facebook в первом квартале 2020 удалила более 14 млн опасных публикаций из-за экстремизма.

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