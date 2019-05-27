В США не прекращаются торнадо: еще двое погибших, десятки раненых

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час

Фото: REUTERS/Richard Rowe.

В американском штате Оклахома в результате торнадо, пронесшегося в городке Эль-Рино, погибли два человека, еще около 30 пострадали.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает американский центральный телеканал новостей ABC News.

"Торнадо на протяжении выходных опустошил Эль-Рино, штат Оклахома, прошел через парк домов на колесах и унес жизни по крайней мере двух людей", - отмечается в сообщении.

По официальной информации, ранения получили по меньшей мере 29 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия длилась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.

Среди зданий, получивших серьезные повреждения, был двухэтажный мотель American Budget Value Inn. К счастью, все люди, которые находились в нем в момент торнадо, выжили.

Напомним, Оклахома стала одним из нескольких штатов, которые пострадали на прошлой неделе из-за мощных ударов природной стихии – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.

Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.

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