В США не прекращаются торнадо: еще двое погибших, десятки раненых
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час
В американском штате Оклахома в результате торнадо, пронесшегося в городке Эль-Рино, погибли два человека, еще около 30 пострадали.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает американский центральный телеканал новостей ABC News.
"Торнадо на протяжении выходных опустошил Эль-Рино, штат Оклахома, прошел через парк домов на колесах и унес жизни по крайней мере двух людей", - отмечается в сообщении.
По официальной информации, ранения получили по меньшей мере 29 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия длилась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.
Напомним, Оклахома стала одним из нескольких штатов, которые пострадали на прошлой неделе из-за мощных ударов природной стихии – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.
Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.
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