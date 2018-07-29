В США неизвестные открыли огонь по толпе: есть погибшие

Сегодня, 12:23

В результате стрельбы три человека погибли на месте, семерых госпитализировали медики

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В американском штате Луизиана, в городе Новый Орлеан двое неизвестных открыли хаотичную стрельбу по толпе людей. Об этом сообщил департамент полиции города.

В результате инцидента двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще семь человек – пятеро мужчин и две женщины были ранены. Они доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным правоохранителей, стрелявших было двое, они прятали лица под капюшонами. После стрельбы злоумышленникам удалось сбежать, в настоящее время их разыскивает полиция.

Напомним, что в другом американском штате Техас, в городе Робстауне в результате огня, открытого в пятницу в доме престарелых, были убиты три человека.

Кроме того мы писали, что в мормонской церкви города Феллон американского штата Невада произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще один был ранен.

Напомним, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба. Сообщалось, что в результате по меньшей мере четыре человека получили ранения.
США, стрельба, новый орлеан

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