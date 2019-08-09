В США обнаружили рыбу-старожила: столько не живут даже люди

Возраст большеротого буффало из Миннесоты опредилили при помощи радиоуглеродного анализа

/ Фото: Flickr

Американские биологи обнаружили в Соединенных Штатах рыбу-долгожителя, возраст которой примерно составляет 112 лет.

Это большеротый буффало, которого ихтиологи из Университета штата Северная Дакота и Гавайского университета в Маноа поймали на западе штата Миннесота, о чем сообщили в издании National Geographic.

Данные пресноводные костистые рыбы обычно не живут дольше 26 лет, а обнаруженный представитель вида может старейшим из когда-либо обнаруженных.

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При этом его размер едва ли можно было назвать максимальным: вес пойманный буффало достигал 30 кг, а длина – 1,2 метра.

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Любопытно, что, кроме этой рыбины, ученые поймали несколько большеротых буффало старше 80 лет и кроме того выловили 5 особей старше 100 лет.

Исследования большеротых буффало проходили с 2011 по 2018 год. Возраст рыб определяли при помощи радиоуглеродного анализа образований в их слуховых органах.

Напомним, ранее американские исследователи из государственного университета Флориды сняли на видео шестижаберную акулу размером с подводную лодку.

Кроме того, в прошлом месяце британец Джон Харви поймал в одном из прудов на юге Таиланда гигантского усача невероятных размеров. 42-летний мужчина утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов – и это мировой рекорд.

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