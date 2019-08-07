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Ученые обнаружили в море огромную рыбу-монстра: впечатляющее видео

Сегодня, 05:04

Исследователи сумели подобраться к хищнику и даже установить на него маячок

Ученые обнаружили в море огромную рыбу-монстра: впечатляющее видео США Исследователи сумели подобраться к хищнику и даже установить на него маячок

Спустя пару месяцев после того, как в Мексиканском заливе заметили кальмара колоссальных размером, американские исследователи из государственного университета Флориды сняли на видео рыбу-монстра размером с подводную лодку.

На уникальных кадрах запечатлена шестижаберная акула - эти хищные рыбы являются древнейшими на земле. Данному виду – около 180 млн лет, и многие его представители вырастают до огромных размеров.

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На видео попала рыбина около пяти метров в длину – больше субмарины, на которой ученые погружались в океан.

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Исследователям удалось подобраться к хищнику очень близко и даже установить на него маячок. Со своей стороны, акула попыталась откусить от подводной лодке гарпун.

Напомним, что в прошлом году отдыхающие заметили на курортах Азовского моря в Запорожской области огромных медуз, которых ранее на побережье не наблюдалось.

Мы также писали, что в Средиземном море расплодилась полосатая рыба-крылатка, которая теперь угрожает всей местной экосистеме. Местные рыбаки утверждают, что с появлением этого вида, другие морские жители начали исчезать.

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Источник: Сегодня

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