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В США объявили забастовку десятки тысяч учителей

Сегодня, 20:40

Педагоги жалуются на низкую зарплату, нехватку кадров и слишком большие классы

В США объявили забастовку десятки тысяч учителей США Педагоги жалуются на низкую зарплату, нехватку кадров и слишком большие классы

Американские учителя вышли на акции протеста. Педагоги жалуются на тяжелые условия труда: мол, платят мало, а классы дают очень большие. В связи с этим около 50 тыс. человек объявили забастовку.

Несмотря на погоду – сегодня в Лос-Анджелесе дождь – именно этот город стал эпицентром протестов.

"В богатой стране мира, в богатом штате, в городе полном миллионеров учителя устраивают забастовку, чтобы обеспечить базовые условия своим ученикам", – объяснил причины негодования председатель объединения учителей Лос-Анджелеса Алекс Капуто Перл.

Одной из самых острых проблем стала переполненность учебных заведений. В среднем в каждом классе учатся 42 ребенка. Это подтверждают и сами школьники, которые присоединились к акции протеста в знак поддержки.

"У нас бывает по 40 детей в классе, а в некоторых я видел даже по 48 детей. То есть, в такой среде сложно учиться. А учителям сложно что-то организовать", – говорит ученик старшей школы Эндрю Монтойя.

Бастующие требуют, чтобы количество детей в классах сократили хотя бы до 30. Еще одно требование – повысить заработную плату. Сейчас она составляет в среднем 6250 долларов в месяц.

"Мы не собираемся сдаваться. Будем бороться до тех пор, пока не получим того, что требуем", – предупредила учительница Лиза Беннетт.

Однако дело не только в деньгах, но и в количестве персонала. Школам нужно больше библиотекарей и медсестер, работающих на полную ставку.

"У нас есть ученики с аутизмом, серьезными проблемами со здоровьем. Есть дети, которые имеют травмы или лишились семей", – говорит старшеклассник Джонатон Гиллет.

По данным New York Times, у власти есть на это средства. Профицит бюджета штата Калифорния составляет почти 9 млрд долларов.

Местное правительство готово пойти на уступки, но незначительные – например уменьшить количество в классе лишь на два ребенка, что не устраивает педагогов. Поэтому они обещают бастовать и дальше.

Напомним, в прошлом году американские школьники, их родители и учителя вышли на улицы из-за другой проблемы – на фоне массового расстрела в школе Флориды.они потребовали ужесточить контроль за продажей оружия.

Мы также писали, что осенью на забастовку выходили и киевские учителя – на акцию протеста под стенами Кабмина собрались около 50 тыс. человек.

Кроме того, в сентябре более 10 тысяч польских педагогов прошли маршем по столицы Варшавы в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.

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