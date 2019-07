В США официально развелся глава Amazon Джефф Безос

Документ об официальном завершении бракоразводного процесса подписал в пятницу судья округа Кинг в штате Вашингтон

Джефф Безос. Фото: Getty Images.

Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос официально оформил развод со своей уже бывшей женой Маккензи. Об этом сообщила The Seattle Times.

По ее информации, документ об официальном завершении бракоразводного процесса подписал в пятницу судья округа Кинг в штате Вашингтон. Издание отмечает, что оформление развода позволит начать процесс по передаче бывшей жене главы Amazon положенных ей по закону 19,7 млн акций компании на сумму 38,3 млрд долларов. Ранее сообщалось, что это автоматически сделает ее одной из богатейших женщин планеты. Сама Маккензи Безос заявила, что пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

9 января Джефф Безос и его супруга объявили, что намерены развестись после 25 лет в браке. У пары четверо детей. Маккензи Безос в апреле завершила процесс развода, уступив бывшему мужу 75% принадлежавших ей акций Amazon, а также доли в газетах.

По данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Кроме того, чета Безосов владела роскошной недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью 12,9 млн долларов в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Ранее глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото. По словам предпринимателя, он распорядился провести частное расследование.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

Новой партнершей Безоса стала 49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк". Однако в США она более известна в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance.

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

