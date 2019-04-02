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В США планируют проверить обновленное ПО Boeing 737 Max после катастроф

Сегодня, 00:30

Boeing требуется время для дополнительного изучения систем контроля 737 Max

Фото: Pixabay
В США планируют проверить обновленное ПО Boeing 737 Max после катастроф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg США Boeing требуется время для дополнительного изучения систем контроля 737 Max

Федеральное авиационное управление США проведет тщательную проверку окончательного варианта обновления программного обеспечения для установки на самолеты Boeing 737 Max после того, как получит это ПО в свое распоряжение.

"ФАУ рассчитывает в ближайшие недели получить от Boeing финальный пакет обновленной ПО для дальнейшего его одобрения. Boeing требуется время для проведения дополнительных работ ввиду необходимости изучения систем контроля 737 Max, чтобы убедиться в том, что Boeing верно выявил и адекватно решил все возникшие проблемы", — говорится в сообщении.

"После получения ФАУ подвергнет завершенное Boeing представление самой тщательной проверке на безопасность. ФАУ не одобрит установку ПО, пока не будет полностью им удовлетворено", — обещало управление.

Представитель Boeing ранее сообщил, что корпорация внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 Max и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.

Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 Max 8 за последние пять месяцев.

Напомним, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии. Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

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Источник:

ТАСС

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