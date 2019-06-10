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В США поезд метро сошел с рельсов – есть пострадвшие

10 июня, 04:27

Спасатели выносили пострадавших на носилках

Фото: Twitter

В американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки. Об этом сообщает пресс-служба спасателей Бостона.

Произошло это между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента десять человек получили травмы. Пожарным пришлось выносить людей из тоннеля на носилках. Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи города.

В соцсетях очевидцы происшествия публикуют снимки с места инцидента.

"Мужчина, который был в поезде в тот момент, рассказал, что в какой-то момент погас свет и люди начали падать, их бросало через весь вагон. Его девушка сейчас в больнице", – написала очевидец на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные. Такие технические проверки осуществляются регулярно. Это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро. 


Кроме этого, сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге.

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Тег метро, поезд, сошел с рельсов

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