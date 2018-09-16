В США после нападения акулы погиб 26-летний мужчина

В американском штате Массачусетс на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код акула напала на 26-летнего мужчину, который купался в море. Об этом сообщило управление полиции города Уеллфлит.

Инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. Мужчину вытащили из воды и оказали ему необходимую первую помощь, но пострадавший скончался от полученных ран в больнице Кейп-Кода. Полиция пока не назвала имя погибшего.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

Также мы сообщали о том, что третий этап Мировой лиги серфинга (WSL) в Австралии был приостановлен из-за нападения акулы на человека неподалеку от места проведения соревнований.