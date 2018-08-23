В США посреди шоссе нашли зацементированный мотоцикл

Ехавший по мичиганскому хайвею мотоциклист не заметил дорожные работы, и влетел в жидкий цемент. Черный спортбайк Kawasaki застрял в растворе, а сам мотоциклист сбежал с места происшествия.

Фотографии мотоцикла в своем Твиттере опубликовал мичиганский департамент транспорта. Дорожники говорят, что рабочие залили цементом небольшой участок посередине хайвея и ждали, когда раствор схватится. Но спортбайк перепахал свежеотремонтированное полотно.

"Вы не теряли сегодня мотоцикл на шоссе I-69? Пожалуйста, водите осторожно, следите за знаками ремонта. Байк можете забрать на стоянке конфискованной техники, шериф будет ждать", — написали в Твиттере дорожники.

В прошлом году девятнадцатилетний водитель в штате Небраска пытался объехать пробку, и провалился в свежезалитый бетон. Дорожное управление выставило ему счет на 10 тысяч долларов за езду по свежему цементобетонному покрытию.

Напомним, Сеть взорвал китаец, перевозивший авто на мотоцикле.

Также мы писали, что житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook.

А американец превратил мотоцикл в дом на колесах. Утепленный жилой модуль весит всего 16 килограммов, что не должно сильно нарушить управляемость мотоциклом.