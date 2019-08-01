Мэдлин Гарднер родилась и восемь лет жила без левой руки ниже локтя

В США появилась "рободевочка" с бионической рукой 2019-08-01T19:21:00+03:00 США Мэдлин Гарднер родилась и восемь лет жила без левой руки ниже локтя

Вслед за американской девочкой Кариссой Митчелл, которая несколько лет назад обзавелась бионическим протезом, аналогичный имплант сделали и для еще одной американки.

Восьмилетняя Мэдлин Гарднер из штата Техас родилась с физическим недостатком: левой руки ниже локтя у нее не было, несмотря на что она росла активным ребенком: играла в футбол и уверенно стояла на лыжах. В то же время кататься на велосипеде девочка не могла.

Но теперь это не проблема. Девочке имплантировали пластиковую конечность. Она оснащена сенсорами, которые фиксируют сокращение мышц у локтя. После этого электрические сигналы поступают к пальцам и ими уже можно управлять.

"Мое любимое занятие составлять обе руки в форме сердца. А вообще я мечтаю о том, чтобы сыграть в гольф с моим отцом и покататься на велосипеде", – говорит восьмилетняя Мелинда Гарднер.

Напомним, что в прошлом году ученые США и Сингапура разработали специальное покрытие для протезов, которое позволяет различать предмет на ощупь и даже ощущать боль.

Мы также писали, что о первой в мире операции по имплантации челюсти, которая была целиком напечатана на 3D-принтере.

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