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В США прошло "юбилейное" испытание космического корабля New Shepard

Сегодня, 20:19

Компания Blue Origin в десятый раз успешно испытала свой суборбитальный корабль

Фото: AFP
В США прошло "юбилейное" испытание космического корабля New Shepard //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ad/039/5c48ad039b3f2.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ad/039/5c48ad039b3f2.jpg США Компания Blue Origin в десятый раз успешно испытала свой суборбитальный корабль

В американском штате Техас прошли испытания суборбитального корабля New Shepard, созданного компанией Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса. Запуск состоялся в 16:50 по киевскому времени.

В Twitter компании состоявшийся 23 января уже десятый по счету полет назвали "в полной мере успешным": капсула, которая в будущем будет предназначена для экипажа и пассажиров, приземлилась на парашютах, совершив вертикальную посадку.

На борту корабля находились девять экспериментальных приборов, разработанных учеными ряда американских университетов, а также сотрудниками космических центров NASA.

Изначально испытания должны были пройти еще 18 декабря, но из-за технических неполадок и неблагоприятных погодных условий его неоднократно переносили

Напомним, в мае прошлого года Blue Origin тоже успешно запустила и приземлила систему New Shepard, состоящую из ракеты и суборбитальной капсулы.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" разбирался в различных видах многоразовых космических систем, одной из которых и является New Shepard.

космос, космический аппарат, Blue Origin, New Shepard

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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