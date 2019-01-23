В США прошло "юбилейное" испытание космического корабля New Shepard
Компания Blue Origin в десятый раз успешно испытала свой суборбитальный корабль
В американском штате Техас прошли испытания суборбитального корабля New Shepard, созданного компанией Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса. Запуск состоялся в 16:50 по киевскому времени.
В Twitter компании состоявшийся 23 января уже десятый по счету полет назвали "в полной мере успешным": капсула, которая в будущем будет предназначена для экипажа и пассажиров, приземлилась на парашютах, совершив вертикальную посадку.
На борту корабля находились девять экспериментальных приборов, разработанных учеными ряда американских университетов, а также сотрудниками космических центров NASA.
Изначально испытания должны были пройти еще 18 декабря, но из-за технических неполадок и неблагоприятных погодных условий его неоднократно переносили
Напомним, в мае прошлого года Blue Origin тоже успешно запустила и приземлила систему New Shepard, состоящую из ракеты и суборбитальной капсулы.
Кроме того, ранее сайт "Сегодня" разбирался в различных видах многоразовых космических систем, одной из которых и является New Shepard.
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