В США расследуют встречу сына Трампа с бизнесменом, называвшим себя эмиссаром ОАЭ

Встреча прошла в августе 2016 года, за три месяца до выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп

Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает обстоятельства встречи Дональда Трампа – младшего, сына нынешнего президента США, с американским предпринимателем ливанского происхождения Джорджем Надером, который называл себя эмиссаром ОАЭ и Саудовской Аравии и предлагал оказать помощь в предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила в субботу газета "Нью-Йорк таймс", – передает ТАСС.

По данным ее источников, указанная встреча прошла в августе 2016 года, за три месяца до выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп. В ходе нее Надер якобы утверждал, что наследные принцы ОАЭ и Саудовской Аравии, которых он представляет, выражают готовность оказать поддержку Трампу и помочь ему выиграть выборы.

Как отмечает "Нью-Йорк таймс", встречу организовал основатель американской частной военной компании Blackwater ("Блэкуотер") Эрик Принс. Помимо Принса, Надера и Трампа-младшего в ней также участвовал израильский специалист по социальным сетям Джоэль Замель. Компания последнего, по данным издания, укомплектована экс-сотрудниками израильской разведки, занимается сбором информации и разрабатывает методы общественного манипулирования с помощью онлайн-платформ.

Как пишет газета, Замель в ходе встречи всячески рекламировал Трампу-младшему свою фирму. Ее сотрудники к тому времени подготовили план по проведению онлайн-кампании стоимостью несколько миллионов долларов, которая включала бы использование тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, нацеленных на продвижение кандидатуры Трампа в ходе выборов, сообщает "Нью-Йорк таймс". При этом неясно, представил ли Замель данный план сыну Трампа в ходе встречи.

Издание подчеркивает, что после состоявшихся контактов Надер стал близким союзником кампании Трампа. Он часто встречался с его зятем Джаредом Кушнером и Майклом Флинном, который после победы Трампа стал помощником президента по нацбезопасности.

Как отмечает "Нью-Йорк таймс", эта встреча является первым указанием на то, что "другие страны, помимо России, могли предлагать содействие кампании Трампа за месяцы до президентских выборов". Спецпрокурор Мюллер, расследующий утверждения о вмешательстве РФ в избирательную кампанию в США, заинтересовался указанными контактами Трампа-младшего и проводит разбирательство на этот счет. По данным издания, Надер сотрудничает по данному вопросу со следователями, которые уже допросили несколько свидетелей в Вашингтоне, Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Ранее "Нью-Йорк таймс" сообщала, что Мюллер заподозрил власти ОАЭ в оказании финансовой поддержки предвыборному штабу Трампа с целью получения влияния на Вашингтон. Сотрудники аппарата спецпрокурора в связи с этим побеседовали с Надером. Мюллер полагает, что предприниматель мог являться связующим звеном между сотрудниками штаба Трампа и чиновниками ОАЭ, писало издание.

Газета, ссылавшись на имеющиеся в ее распоряжении документы, утверждала также, что Надер и крупный донор Республиканской партии США Эллиотт Бройди, пользуясь знакомством с Трампом, внушали ему мысль уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и проводить внешнюю политику в интересах Саудовской Аравии и ОАЭ. Также они якобы просили Трампа занять более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и Катару. Тиллерсон покинул должность главы внешнеполитического ведомства США в конце марта нынешнего года.

Ранее сын Трампа опубликовал переписку о встрече с юристом из РФ.

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