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В США реорганизовали Совет нацбезопасности

12 февраля, 02:37

Оптимизация штата СНБ завершена

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Реорганизация Совета национальной безопасности США при Белом доме и сокращение его кадров завершены, численность сотрудников составит 115-120 человек к концу нынешней недели. Об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Оптимизация штата СНБ завершена. Я думаю, что у нас будет примерно 115-120 сотрудников в СНБ к концу этой недели", — подчеркнул он. О’Брайен добавил, что власти не собираются делать из СНБ орган, который будет дублировать функции Госдепартамента или Пентагона.

Напомним, что ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Белый дом нацбезопасность

Источник: ТАСС

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