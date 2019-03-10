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В США с отколовшейся льдины на озере спасли десятки рыбаков

Сегодня, 11:46

46 любителей зимней рыбалки спасли сотрудники Береговой охраны

В США с отколовшейся льдины спасли 46 рыбаков
В США с отколовшейся льдины спасли 46 рыбаков. Фото: NBC News
В США с отколовшейся льдины на озере спасли десятки рыбаков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4da/d18/5c84dad188242.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4da/d18/5c84dad188242.png США 46 любителей зимней рыбалки спасли сотрудники Береговой охраны

В США сотрудники Береговой охраны спасли 46 человек, которые оказались на льдине, отколовшейся у берегов озера Эри. Для спасения любителей зимней рыбалки задействовали вертолеты и специальные лодки.

Инцидент произошел 9 марта, сообщает телеканал NBC, причем изначально на льдине находилось около полутора сотен человек, но многие из них спаслись самостоятельно – вплавь или перепрыгивая со льдины на льдину.

Напомним, ранее украинские спасатели в Киеве помгли школьнику, который оказался на льдине посреди Русановского канала.

Также в Киеве со льдины на Днепре спасли рыбака. Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли любителя зимней рыбалки и передали его медикам.

Также мы писали о розысках двоих мужчин, которые провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области  школьник провалился под тонкий лед  на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, тот инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

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Тег США, рыбаки, льдина, зимняя рыбалка

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