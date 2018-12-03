В США SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 микроспутниками для 17 стран

Более 20 выводимых на орбиту аппаратов будут обеспечивать нужды различных высших учебных заведений и исследовательских институтов

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 на борту которой находятся более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран. Запуск с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США. Трансляция велась на сайте SpaceX, – передает ТАСС.

Речь идет о 64 микроспутниках, запускаемых на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею. Запуск был произведен при сотрудничестве с частной американской компанией Spaceflight Industries ("Спейсфлайт индастриз"), базирующейся в Сиэтле (штат Вашингтон).

Более 20 выводимых на орбиту аппаратов будут обеспечивать нужды различных высших учебных заведений и исследовательских институтов, включая Университет Северной Каролины в Уилмингтоне (США), Колорадский университет в Боулдере (США), Корейский институт передовых технологий (Южная Корея). В число компаний, спутники которых запущены с помощью Falcon 9, входят Astrocast ("Астрокаст"), Helios Wire ("Хелиос уайр"), Honeywell Aerospace ("Ханиуэлл аэроспейс"), NovaWurks ("Нова-Вуркс").

Один из микроспутников запущен в рамках проекта одной из частных американских школ, который получил грант НАСА. Цель эксперимента заключается в проверке степени выживаемости определенных видов бактерий в открытом космосе.

Запуск Falcon 9 изначально был назначен на 19 ноября, однако переносился несколько раз. Как сообщили в SpaceX, это было связано с необходимостью проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.

Недавно SpaceX осуществила посадку первой ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу. Плавучая платформа имеет 90 метров в длину и 50 – в ширину.

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Напомним, ракета Илона Маска успешно вернулась на Землю.