В США судят бойфренда "российской шпионки" Бутиной: известны подробности
Журналисты узнали о многомиллионных аферах Пола Эриксона, которые он проворачивал ради себя и своей любовницы
Бывшему американскому возлюбленному задержанной в США за шпионаж в пользу России Марии Бутиной предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Ссылаясь на ранее неопубликованные документы американской прокуратуры агентство Associated Press пишет, что за много лет 56-летний Пол Эриксон получил 2,3 млн долларов по фиктивным документам.
Читайте также
В ходе состоявшегося 16 апреля суда Эриксону предъявили обвинения в 11 случаях мошенничества, за каждый из которых ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов.
Как считает обвинение, с 1996 года до августа 2018 года он получил от 78 человек 2,3 млн долларов под видом инвестиций в различные проекты, но тратил деньги на собственные нужды: гостиницы, перелеты и оплату обучения Бутиной в колледже.
Сам мужчина отрицает вменяемые ему обвинения и настаивает на собственной невиновности.
Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией.
Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В США судят бойфренда "российской шпионки" Бутиной: известны подробности". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину
Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа
Российская шпионка Бутина прямо контактировала с чиновниками Трампа – разведка США
Россиянка была более приближена к окружению Трампа, чем считалось ранее
Российская шпионка готова сдать Путина с его компанией – СМИ
Американские СМИ предполагают, что арестованная в США Мария Бутина готова заключить сделку с правосудием
Отец "российской шпионки" не верит в ее возможную сделку с правосудием в США
Валерий Бутин назвал спекуляцией обсуждение процессуальных документов и обвинил СМИ в публикации фейков о его дочери