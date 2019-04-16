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В США судят бойфренда "российской шпионки" Бутиной: известны подробности

Сегодня, 15:51

Журналисты узнали о многомиллионных аферах Пола Эриксона, которые он проворачивал ради себя и своей любовницы

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS.

Бывшему американскому возлюбленному задержанной в США за шпионаж в пользу России Марии Бутиной предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Ссылаясь на ранее неопубликованные документы американской прокуратуры агентство Associated Press пишет, что за много лет 56-летний Пол Эриксон получил 2,3 млн долларов по фиктивным документам.

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В ходе состоявшегося 16 апреля суда Эриксону предъявили обвинения в 11 случаях мошенничества, за каждый из которых ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов.

Как считает обвинение, с 1996 года до августа 2018 года он получил от 78 человек 2,3 млн долларов под видом инвестиций в различные проекты, но тратил деньги на собственные нужды: гостиницы, перелеты и оплату обучения Бутиной в колледже.

Сам мужчина отрицает вменяемые ему обвинения и настаивает на собственной невиновности.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией. 

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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Тег мошенничество, шпионаж, отмывание денег, вмешательство России, бутина

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