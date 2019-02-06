В США таксист Uber, убивший шесть человек, приговорен к пожизненному заключению

В январе Долтон полностью признал вину

Фото: AFP

В США таксист Uber, убивший шесть человек, приговорен к пожизненному заключению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a2a/407/5c5a2a407a8de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a2a/407/5c5a2a407a8de.jpg 2019-02-06T02:25:00+02:00 США В январе Долтон полностью признал вину

Таксист онлайн-сервиса пассажирских автоперевозок Uber Джейсон Долтон был приговорен в США к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство шести человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

20 февраля 2016 года Долтон в ходе беспорядочной стрельбы убил шесть человек и ранил двух других в различных частях южного округа Каламазу штата Мичиган. От одного места стрельбы до другого убийца добирался, подвозя пассажиров сервиса Uber. Отмечается, что в январе Долтон полностью признал вину.

После инцидента онлайн-сервис Uber подвергся критике за то, что принимает на работу водителей в качестве независимых подрядчиков, а не официальных сотрудников. По данным CNN, компании пассажирских перевозок Uber и Lyft взяли на работу тысячи людей, у которых имеется судимость.

Напомним, что в Ливане таксист Uber сознался в изнасиловании и убийствесотрудницы британского посольства Ребекки Дайкс.

Также мы писали об убийстве студентки таксистом "Яндекс.Такси" в Одессе – элементы скелета 17-летней Татьяны Маснюк обнаружили на пепелище в лесополосе.

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