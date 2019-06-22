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В США Трамп отверг обвинение в изнасиловании в свой адрес

22 июня, 03:23

Американский президент отметил, что ложные обвинения умаляют серьезность реальных преступлений подобного характера

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, высказанные в его адрес американской журналисткой Джин Кэрролл.

Ранее на страницах журнала New York Magazine был опубликован отрывок из новой книги Кэрролл, в котором она утверждает, что в конце 1995 или начале 1996 года Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмаге Bergdorf Goodman.

"Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Трампа. При этом американский президент отметил, что "ложные обвинения умаляют серьезность" реальных преступлений подобного характера".

"Если у кого-то есть информация о том, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или с New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения", — добавил хозяин Белого дома.

Еще в конце 2016 года свыше десятка женщин выступили с утверждениями о том, что Трамп их домогался. Президент неоднократно отрицал все обвинения, называя их сфабрикованными. Трамп также утверждал, что американские СМИ специально публикуют заявления пытающихся оговорить его женщин, чтобы скомпрометировать президента в глазах общественности.

Напомним, что нападающего сборной Бразилии Неймара также обвиняет в изнасиловании модель. Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель, но – по ее просьбе.

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Тег США, изнасилование, Трамп

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Источник:

ТАСС

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