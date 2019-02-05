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В США у торгового центра прогремел взрыв

Сегодня, 04:08

В результате инцидента погиб один человек

Фото: kob.com
Фото: kob.com.
В США у торгового центра прогремел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8f2/315/5c58f2315c57e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8f2/315/5c58f2315c57e.jpg США В результате инцидента погиб один человек

В американского городе Альбукерке произошел взрыв около торгового центра. Об этом сообщил портал KOB 4 в понедельник, 4 февраля.

В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании затряслись стены.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в американском городе Гейтсвилл (штат Техас) на строительной площадке рядом с больницей прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, пострадали еще 12. Там взорвался генератор электроэнергии. В городе имели место массовые отключения электричества. В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений – самой больницы и расположенного по соседству дома престарелых. Все пострадавшие – строители.

А конце апреля в США произошел взрыв на НПЗ: были десятки пострадавших.

Кроме того, взрыв газа в пригороде столицы штата Висконсин, США, унес жизнь по меньшей мере одного человека. Более десяти человек получили ранения, несколько зданий разрушены.

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Тег видео, США, взрыв, торговый центр

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