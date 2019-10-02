В США умерли еще два курильщика вейпа

Департаменты здравоохранения двух американских штатов Нью-Джерси и Вирджиния сообщили о смерти двух пациентов с болезнью легких, которая могла быть вызвана курением вейпа.
Об этом сообщает CNN.
Оба умерших были совершеннолетними.
Общее число людей, умерших в США от болезней легких, которые могли быть вызваны курением вейпа, составило 16 человек.
Ранее смерти от болезней легких, которые могли быть вызваны курением электронных сигарет были зафиксированы в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии и Миссисипи.
Напомним, президент Дональд Трамп назвал вейпинг "проблемой", а министр здравоохранения США сказал, что правительство уберет ароматизированные вейпинговые продукты с рынка.
В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запретепродаж ароматизированных электронных сигарет.
Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.
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