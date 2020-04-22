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В США уверяют, что в плавучем госпитале в Нью-Йорке больше нет необходимости

22 апреля, 04:32

Елена Кузьмич

Из них на борту остаются 56 человек, часть которых находятся в палатах интенсивной терапии

Плавучий госпиталь Comfort, находящийся в гавани города Нью-Йорка, прекратил принимать пациентов, зараженных новым коронавирусом и с другими диагнозами. Об этом сообщил телекомпании CNN официальный представитель крупнейшего в мегаполисе оператора медицинских услуг Northwell Health Терри Линам.

По его данным, на борту госпитального судна с момента его захода в порт 30 марта врачебная помощь была оказана 178 пациентам. Из них на борту остаются 56 человек, часть которых находятся в палатах интенсивной терапии.

Губернатор одноименного штата Эндрю Куомо сообщил, что дальнейшей необходимости в Comfort нет. "Если нужно передислоцировать судно куда-то еще, то его нужно забрать", — заявил Куомо, уточнив, что довел это до сведения президента США Дональда Трампа.

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Изначально планировалось, что врачи на Comfort, чтобы разгрузить больницы города, будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Позднее властям пришлось по объективным обстоятельствам отказаться от такого подхода. В штате Нью-Йорк зафиксированы 130 689 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 758 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 820,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 228 человек, поправились 75 177.

Корабль-госпиталь начал работу и в итальянской Генуе. На больницу переоборудовали круизное судно. На борту будут находиться пациенты на карантине и те, кто уже выздоравливает. Таким образом освободят кровати для тяжелых больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Нью-Йорк госпиталь коронавирус

Источник: ТАСС

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