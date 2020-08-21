В США власти будут добиваться вынесения смертного приговора бостонскому террористу

Американские власти будут повторно добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр, – пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

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"Мы сделаем все необходимое, — указал Барр. — Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора".

Ранее апелляционный суд в Бостоне (штат Массачусетс) принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года. Суд отметил, что защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Как следует из документа, Царнаев "останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос о том, решат ли власти окончить его жизнь казнью".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву и назвал бостонского террориста "зверем, убившим во время марафона очень много людей".

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.

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Ранее сообщалось, что бостонский террорист приторговывал наркотиками.

Видео: Reuters

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